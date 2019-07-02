"Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов

Об этом пишет в Facebook журналист Сергей Иванов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, за кого нас имеет этот напыщенный москвич, но проверить эту информацию можно очень просто и очень быстро, ведь существуют официальные российские ресурсы, которые утверждают, что паспорт гражданина РФ Соколова Михаила Юрьевича 4001 №873592 на сегодня является действующим", - отмечает он.





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"Все это свидетельствует об откровенной лжи кандидата в депутаты украинским избирателям, а также о попытке получить депутатский мандат путем введения их в заблуждение", - заключает Иванов, напоминая, что именно игнорирование очевидных нарушений и преступлений "сделало Порошенко бывшим президентом и существенно повлияло рейтинг его политической силы".

Напомним, информацию о российском гражданстве Соколова ранее обнародовал одесский активист Сергей Стерненко.

Сам Соколов признал, что получил украинский паспорт в 2017 году и сейчас делает все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ.