На Харьковщине упал учебный самолет Л-39, курсант успел катапультироваться (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Курсант, который выполнял учебный полет успел катапультироваться и осуществляются его поиски.

По предварительной информации на самолете Л-39 с бортовым номером 08 отказал двигатель.

Смотрите: Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице. ФОТО

Данный самолет из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт на Государственном предприятии "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марте 2014 года был передан в части.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, 2 июля около 16.00 во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация. Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании.

После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним выехала группа поисковиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине погибли четыре члена экипажа вместе с командиром полковником Мазепой, - Сухопутные войска

Самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области. Жертв и пострадавших нет.

Назначена специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии.