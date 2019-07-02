Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор призвал РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нападения на медиков, которые осуществляются управляемыми Россией силами, свидетельствуют о полном отсутствии уважения к человеческой жизни, международным и минским соглашениям. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно прекратить боевые действия, защитить гражданских лиц и персонал гуманитарных организаций, отвести вооружения и вооруженные силы", - цитируются слова Тейлора.

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Напомним, утром 1 июля террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

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Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.