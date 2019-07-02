Движение транспорта по Шулявскому мосту обещают открыть до конца года, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина".

Кличко заявил, что Шулявский мост "был очень уставший", а вот работы по его реконструкции продолжаются эффективно и интенсивно.

"Работы идут достаточно эффективно, интенсивно. Сейчас полностью разобрали старый мост, который был очень уставший. И металл может устать, и бетон, и мосты у нас устают, если за ними не ухаживать. По Шулявскому мосту у нас все нормально. Подрядчик обещает открыть движение транспорта уже до конца этого года", - сказал Виталий Кличко.

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