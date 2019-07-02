Погибшую на Донбассе медика Ирину Шевченко похоронят 3 июля на Аллее Героев в Херсоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала военнослужащая ВСУ Юлия Паевская.

Она отметила: "Встреча погибшей Шевченко И.В. завтра на Антоновском мосту в 07.00 утра.

После чего переезд в с.Молодежное к месту жительства.

В 10.00 тело перевозят в Дом Культуры Текстильщиков ул. Перекопская, 158.

С 11.00. до 13.00. прощание и панихида.

В 13.00. выезд к центральному кладбищу поселка Геологов на Аллею Героев. С 13.30. до 15.00. похороны.

В 15.00 переезд на автобусах рассчитанных на 200 человек до площади Свободы, 1 в Херсонскую ОГА, в столовой где пройдет поминальный обед. В 16.30 разъезд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похороны погибшей под Водяным медика Ирины Шевченко перенесены на 3 июля, - горсовет Херсона

Ирина Викторовна Шевченко, 1970 года рождения, жительница города Херсон, боевой медик, кавалер ордена "За Мужество", сержант, получила тяжелые ранения, была доставлена в 61-й военный госпиталь г. Мариуполь, где 1 июля в 14.10 ее сердце остановилось.