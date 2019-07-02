Лауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга "Ким". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Юлия Джугастрянская - выпускница кафедры теории литературы, компаративистики и литературного творчества КНУ имени Тараса Шевченко. В 2009 защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Теория литературы". Переводит с английского художественную литературу и публицистику.

Книга "Ким" вышла в издательстве "Учебная книга - Богдан" в Тернополе. Перевод Джугастрянской является первой украинской интерпретацией великого произведения английского нобелевского лауреата. Председатель Киплинговского общества Великобритании даже направил письмо в адрес НСПУ с просьбой отметить украинский перевод романа "Ким".

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Напомним, премия имени М. Рыльского была основана 1972 году и восстановлена ​​2013 году. В 2018 году решением правительства был увеличен размер премии до 20 тыс. гривен. А начиная с 2019 года, согласно постановлению Кабмина, премия будет присуждаться в двух номинациях.

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