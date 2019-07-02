Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.07.19 19:37

Главой Европарламента может стать болгарский социалист Станишев, родившийся в Украине

Болгарский депутат Европарламента от группы социалистов Сергей Станишев, имеющий высокие шансы стать президентом Европарламента, является уроженцем Украины, а именно - Херсона.

Главой Европарламента может стать болгарский социалист Станишев, родившийся в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал брюссельский корреспондент радио свобода Рикард Йозвяк.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом института ЕС, который родился в Украине", - отметил он.

Сергей Станишев - болгарский политик левого толка, премьер-министр Болгарии (август 2005 - июль 2009), председатель Болгарской социалистической партии (БСП).

Родился в украинском городе Херсон в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Россию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент изберет президента, независимо от решений саммита ЕС, - Таяни

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100