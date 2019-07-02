Когда Клюев вернется в Украину, его задержат, - Горбатюк

Об этом сообщил в эфире Громадського начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - пояснил Горбатюк.

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Напомним, в декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 года Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

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