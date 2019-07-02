Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент с супругой положили колосковые композиции к Мемориалу Голодомора в Торонто и осмотрели передвижную мультимедийную экспозицию Holodomor Bus, которая является частью проекта Holodomor National Awareness Tour.

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Также Президенту подарили художественную композицию, посвященную пленным украинским морякам. Ее подготовили украинские школьники из Торонто.

"Для моряков очень важно ежедневно слышать, что о них помнят. Украина и Канада, которая является очень большим другом нашей страны, - мы будем делать все для того, чтобы ребята как можно быстрее вернулись домой", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать давление на Россию, чтобы освободить моряков. "Я верю, что у России появится такое желание. Мы очень хотим этого", - сказал он.

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Справка.

Мемориал Голодомора в Торонто был открыт 21 октября 2018 года. Он расположен на территории выставочного комплекса на берегу озера Онтарио.

Проект Holodomor National Awareness Tour реализован канадско-украинскм фондом при финансовом содействии правительства Канады, провинциальных правительств Онтарио и Манитобы, а также семьи мецената украинского происхождения Дж. Темертея. Проект включает "передвижной класс" - автобус с интерактивным оборудованием, который будет путешествовать школами Канады с целью донесения правды о событиях 1932-1933 гг. в Украине.