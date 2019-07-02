Обвинение в окончательной редакции предъявлено 13 военнопленным украинским морякам, - Полозов

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в фейсбук-группе "Защита военнопленных украинских моряков" сообщил адвокат Николай Полозов.

"Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы и предъявили обвинение в окончательной редакции", - сообщил он.

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По словам Полозова, 3 июля следственные действия будут продолжены в отношении остальных военнопленных украинских моряков.

Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. 1 июля - еще одному. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.

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