Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП

Это следует из письма начальника портофлота Одесского порта Михаила Черных, копией которого располагает Delo.ua, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 8 буксирах портофлота ОМТП, а именно "Пурга", "Труженик", "Стивидор", "Ударник", "Новатор", "Бугаз", "Кентавр" и "Сфинкс". Их планируется вывести в отстой и уже в третьем квартале текущего года передать в аренду. Исходя из письма Черных, речи о прозрачном конкурсе для выбора компании для сдачи в аренду буксиров с максимально выгодной ценой не идет.

Претендентом на аренду буксиров является ООО "Навигейт". Компания уже обратилась к и.о. директора порта Виктору Войтко с просьбой рассмотреть возможность передачи в аренду буксиров компании.





Компания "Навигейт" создана 11 месяцев назад, в 2018 году. О ее деятельности на буксирном рынке Украины ничего не известно. У компании два учредителя — Владислав Мушенко и Евгений Чернышенко, но ранее никто из них не был связан с портовым бизнесом или логистическими услугами. Один из учредителей компании Владислав Мушенко — уроженец Винницы, поэтому в портовых кругах компаниюсвязывают с начальником Одесского филиала АМПУ Игорем Ткачуком.

В 2018 году эти буксиры порта уже пытались передать в аренду сомнительной частной компании по заниженной стоимости. Тогда стоимость оценки буксиров, которую проводило консалтинговое агентство "Бюро Стефанович", составляла в 2-3 раза ниже рыночных цен. К слову, компания "Бюро Стефановича" замешена в ряде коррупционных скандалов, в частности, в скандале по приобретению Одесским городским советом в 2018 году бывшего аэродрома "Застава" по завышенной в 11 разстоимости. Тогда оценку объекта проводило именно "Бюро Стефанович". Кто будет оценивать буксиры в этом году пока остается неясным. Как и неясен ответ на вопрос, почему государственное имущество передают в аренду без открытого и прозрачного конкурса.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил в телеэфире о том, что начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук занимается махинациями с государственными буксирами Одесского порта. Именно под его руководством буксиры порта передаются в аренду частным компаниям, которые связаны с родственниками или бизнес-партнерами Ткачука. Ставка почасовой аренды для частных компаний, по информации Сергея Лещенко, составляет не более 400 у.е., тогда как рыночная стоимость — как минимум вдвое больше и достигает не менее 800 у.е. Из-за этого ГП "Одесский морской порт" теряет ежемесячно минимум 3-4 млн грн.

Весной 2018 года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот". Основателем этой компании в портовых кругах называют российского криминального авторитета Андрея Марисова. Его считают главным бизнес-партнером Ткачука в схемах с незаконной арендой государственных буксиров.