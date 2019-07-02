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02.07.19 20:52

"Шарій жуй сраку", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 июля на майдане состоялась акция против того, что Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать беглого соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария кандидатами в народные депутаты.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На акцию протеста вышло несколько сот людей.

Была стычка между митингующими - противниками и сторонниками Порошенко

На акцию также прибыло несколько десятков сторонников Шария. У одного из них митингующие сорвали шарики на мотоцикле. 

Также было несколько других стычек между сторонниками Шария и митингущими. Полиция диалога пресекла дальнейшую эскалацию конфликта. 

Участники акции заявили о том, что 4 июля в 10-00 прийдут под Конституционный суд.

Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 01
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 02
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 03
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 04
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 05
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 06
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 07
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 08
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 09
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 10
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 11
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 12

Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 13
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 14
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 15

Фото, видео - Олег Богачук 

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