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02.07.19 20:56

На заседании ТКГ не удалось достичь прогресса по освобождению пленных и "хлебному перемирию", - Олифер

На заседании Трехсторонней контактной группы обсудили вопрос освобождения Россией украинских пленных, демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской и условия введения "хлебного перемирия".

ткг

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц. Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы", - сообщила она.

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По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должна согласовать СММ ОБСЕ.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 17 июля.

На заседании ТКГ не удалось достичь прогресса по освобождению пленных и хлебному перемирию, - Олифер 01

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