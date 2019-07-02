Обвиняемый в госизмене экс-переводчик Гройсмана Ежов может выйти из СИЗО под залог или домашний арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Пророссийски настроенный адвокат Валентин Рыбин обосновал свое ходатайство тем, что 25 июня Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только одна мера пресечения - содержание под стражей. Защитник добавил, что, по его мнению, во время суда сторона обвинения не предоставила доказательств, подтверждающих совершения Ежовым преступления. По словам адвоката, также прокуратура не доказала существование рисков того, что в случае освобождения из-под стражи подсудимый скроется или повлияет на следствие. Защитник попросил изменить Ежову меру пресечения на ночной домашний арест с 22:00 до 7:00. Он ходатайствовал о том, чтобы не обязывать его клиента носить электронный браслет, поскольку это может навредить его здоровью.

Прокурор Игорь Крынин выступил против увольнения Ежова из-под стражи и подал встречное ходатайство. Он попросил продолжить переводчику арест с правом выхода под залог в размере 4,5 тысячи прожиточных минимумов (8 млн 300 тыс. гривен). По словам прокурора, такой сумме соответствует имущество и денежные сбережения Ежова, а также его жены, отца и матери. Обвинение также предоставило письмо от СБУ, в котором говорится, что в случае освобождения переводчика из-под стражи, он может бежать в Россию.

В ответ на ходатайство прокурора, пророччийский адвокат Рыбин заявил, что сумма залога, который предлагает прокуратура, является некорректной и непосильной для его клиента.

Заслушав мнения сторон, председательствующая судья объявила перерыв до 3 июля. За это время прокуроры и защита должны собрать дополнительные документы, подтверждающие их позицию. В частности, судьи попросили обвинения предоставить доказательства того, что на свободе Ежов может бежать в Россию.

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Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Задержанным оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

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Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.