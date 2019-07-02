Европейский совет согласовал четырех будущих руководителей институтов ЕС, - Туск

Об этом сообщил в твиттере председатель Евросовета Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель, на пост главы ЕЦБ - глава МВФ Кристин Лагард. На пост, который занимает сам Туск - председателя Евросовета - выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.
Теперь для того, чтобы эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.
Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.
Урсула фон дер Ляйен - первая женщина на посту министра обороны ФРГ. Этот пост она занимает с 2013 года.
Шарль Мишель с 2014 года занимает пост премьер-министра Бельгии.
Кристин Лагард с 2011 года является главой МВФ. До этого в течение нескольких лет занимала пост министра экономики Франции.
Жозеп Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года.