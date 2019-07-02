Задержан житель Донетчины, продававший боевые гранаты по 2,5 тыс. грн за штуку, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В июне 27-летний мужчина по предварительной договоренности с оперативным покупателем продал две гранаты Ф-1, получив денежные средства в размере 5 тыс. грн.

Смотрите: Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС. ФОТО+ВИДЕО

После осуществления второй контрольной закупки двух гранат РГД-5 за 5 тыс. грн, продавца задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Решаются вопросы сообщение указанному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Также смотрите: 52-летняя женщина продавала гранаты в подземном переходе в Днепре, - полиция. ФОТО