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02.07.19 22:05

Если за два дня ЦИК и Верховный суд не разберутся с регистрацией Шария и Клюева, то начнется не мирный протест, - Синицын

Волонтер и активист Роман Синицын заявил о том, что если решение о допуске к выборам соратника беглого Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария не будет отменено, то начнутся силовые акции.

Если за два дня ЦИК и Верховный суд не разберутся с регистрацией Шария и Клюева, то начнется не мирный протест, - Синицын

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Синицын отметил: "Сегодня на акцию за пару часов собралось более тысячи человек. Потому что люди не будут терпеть позор. Шарий и Клюев - ватная нечисть, которая бежала из страны - не может баллотироваться и не будет баллотироваться в Раду.

Сегодня протест был мирный. Постояли, поговорили, покричали, сожгли.

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Если за два дня ЦИК и ВСУ не разберутся, кто из них больше налажал и не отменят решение о регистрации этих двух подонков - мы оставляем за собой право от мирного протеста перейти к не мирным.

Также обращаемся к Владимиру Зеленскому, президенту и гаранту Конституции. В таких ситуациях вы говорить быстрее, чем люди, а не молчать и прятаться. Если от вас не будет заявления по поводу позорных решений о регистрации на выборы антимайданивцов-беглецов вопреки закону и конституции, то мы придем и к вам.

2 дня. Время пошло. С уважением ваши. Те, кому не пох#й".

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