"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном. ФОТО

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. "Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", - заявил Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.
Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.
Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы.
Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.
Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.
Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.