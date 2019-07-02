"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном. ФОТО

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. "Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", - заявил Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

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Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.

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Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.