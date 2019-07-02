Необходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"Считаю, что ответом на дерзкое невыполнение Москвой решения Международного трибунала по морскому праву должен стать созыв внеочередного заседания СБ ООН по этому вопросу. Надеюсь на поддержку этой инициативы со стороны Вашингтона.

Циничный обстрел медицинского автомобиля привел к гибели украинских медиков - это очередное преступление, подтверждающий нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиление давления на Россию", - отметил Порошенко.

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Глава партии "ЕС" также сообщил, что передал Тейлору текст евроатлантической Хартии - "нашего плана ускорения движения Украины в ЕС и НАТО".

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