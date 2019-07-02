ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Ефремова отметила: "Послевкусие...чувство омерзения не покидает после завершения еще одного тяжелейшего рабочего дня! Центральная избирательная комиссия проголосовала сегодня за регистрацию господ Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты!

Единственной причиной,которая заставила меня поднять руку "за" это даже не решение Верховного суда,а опасение,что затянется изготовление бюллетеней,которые должны быть отданы сегодня в печать! Это является прямой угрозой проведению внеочередных выборов 21 июля 2019 года!

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Однако,считаю делом чести ЦИК вернуться к этому вопросу, истребовать еще раз документы,подтверждающие отсутствие этих граждан на территории Украины в течение пяти лет, и снять с регистрации господ Клюева и Шария!

Завтра де подниму этот вопрос в ЦВК и думаю,что коллеги поддержат! Прошу все соответствующие органы,не дожидаясь запросов ЦИК,предоставить имеющююся информацию!"

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