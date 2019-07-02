Суд в августе проведет подготовительное заседание по делу о расстреле Евромайдана против экс-главы хмельницкого УСБУ Крайтора

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судьей Хмельницкого горрайонного суда - Антонюком А.В. - назначено для подготовительного судебного заседания на 6 августа 2019 года в 14:30 дело по обвинению бывшего главы СБУ в Хмельницкой области - Виктора Крайтора в совершении ряда преступлений, а именно: по части второй статьи 365 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий; часть первая статьи 119 Уголовного кодекса Украины - убийство по неосторожности; статья 128 Уголовного кодекса Украины - причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Хмельницком 19 февраля 2014 года у здания управления Службы безопасности Украины неизвестные начали бить окна в стеклянных дверях здания СБУ, из-за чего силовикам отдали приказ применить оружие якобы из-за угрозы штурма. В результате выстрелов в толпу два человека погибли и еще около десятка получили ранения.

До 2016 года это дело расследовала военная прокуратура Западного региона, после многочисленных обращений пострадавших относительно неэффективного процесса за дело взялся департамент специальных расследований ГПУ, группу прокуроров возглавила Юлия Малашич.

Во время работы они обнаружили нарушения в расследовании военной прокуратурой, что, по их мнению, свидетельствовало о нежелании ее представителей устанавливать истину. Военной прокуратурой, по данным департамента спецрасследований, не были изъяты ключевые вещественные доказательства, часть из них была утеряна или сознательно уничтожена, а также не допрошены важные свидетели. Кроме того, именно военная прокуратура закрыла дело в отношении Виктора Крайтора, не найдя состава преступления в его действиях.

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Прокуроры департамента провели повторные и новые экспертизы и вышли на предполагаемого стрелка - нынешнего работника Центра специальных операций "Альфа" Управления СБУ в Хмельницкой области Виталия Тарадая.

В июне 2018 года ему сообщили о подозрении. В том же месяце по указу генерального прокурора Юрия Луценко дело забрали у департамента Горбатюка и передали военной прокуратуре, департамент реорганизовали в управление специальных расследований ГПУ, а Виталия Тарадая руководство управления СБУ направило в командировку в зону ООС, где он находится по сей день. Возвращать его обратно руководство силового ведомства не видит необходимости. Прокуратура объявила подозреваемого в розыск.

Также прокуроры и следователи реорганизованного департамента обращались к генеральному прокурору с требованием вернуть им дело, подчеркивая, что именно в военной прокуратуре тормозили расследование. Дело вернули следователям управления спецрасследований, сначала частично, впоследствии - полностью. Группу прокуроров возглавил первый заместитель главного военного прокурора Анатолия Матиоса - Сергей Долгополов. Именно он теперь будет осуществлять контроль над следователями.