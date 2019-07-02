Канада будет поставлять в Украину бронетехнику, - Зеленский по итогам встречи с Трюдо

Об этом он рассказал по итогам переговоров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "theБабель".

"Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники", - сказал Зеленский.

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Позже украинский президент уточнил, что речь идет о бронетехнике. "Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать подробнее, но мы говорим о том, что в Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере", - добавил Зеленский.

Трюдо в свою очередь заявил, что Канада включила Украину в список стран, которым можно поставлять вооружение. "Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении", - сказал он. Кроме того, премьер добавил, что Канада планирует выделить в течение шести ближайших лет $25 млн на развитие украинской демократии.

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