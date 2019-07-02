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02.07.19 23:56

С начала года полиция изъяла из незаконного оборота 1,4 тысячи гранат, - Князев

Нацполиция проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту оружия в стране.

граната

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Он напомнил, что накануне в Днепропетровской области шестеро детей получили травмы в результате взрыва. Установлено, что травмы дети получила во время игры на детской площадке предварительно - с гранатометным выстрелом ВОГ-25. Двое детей сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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"Таких преступлений очень много, и я хочу, чтобы общество понимало, что наши маленькие дети - это наше будущее. С начала года Национальная полиция изъяла 1401 гранату. А в прошлом месяце люди добровольно сдали 622 гранаты У нас в государстве идет война. Кто об этом забыл?", - сказал Сергей Князев.

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