Выход из ЕС без соглашения может стоить казне Великобритании $114 миллиардов, - министр финансов Хаммонд

Об этом заявил министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это должно быть учтено также в будущих расходах и налоговых решениях", - сказал он.

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Отметим, что двое нынешних кандидатов на кресло главы правительства вместо Терезы Мэй - бывший мэр Лондона Борис Джонсон и министр иностранных дел Джереми Хант - пообещали вывести Британию из ЕС до 31 октября независимо от того, будет завершена сделка с блоком или нет.

Напомним, Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Brexit предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Решение выйти из ЕС одобрил референдум, который состоялся в Великобритании около трех лет назад. Тогда датой Brexit было назначено 29 марта 2019 года. Соглашение с Евросоюзом об условиях такого выхода правительство Терезы Мэй разрабатывало почти два года.

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В апреле 2019 года Европейский совет продлил действие статьи 50 Соглашения по выходу Великобритании из ЕС на следующие шесть месяцев, до 31 октября 2019 года.