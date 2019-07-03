Канада в течение шести лет выделит Украине $25 млн как помощь в реализации реформ, - Трюдо

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По его словам, эти $25 млн Украина получит в течение шести лет. Также Трюдо напомнил, что была увеличена помощь миссии наблюдателей ОБСЕ от Канады, которая работает на востоке Украины.

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Трюдо коснулся темы инвестиций в Украину, отметив, что канадские компании инвестировали в завод боеприпасов в Украине.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и Канада будут работать над расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.

Отметим, что в Торонто проходит международная конференция Ukraine Reform Conference, посвященная экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине. Это событие проводится уже третий год подряд - до этого она состоялась в Лондоне и Копенгагене.

Она основана правительством Украины и является платформой, объединяющей украинских и международных государственных чиновников, бизнесменов топ-уровня, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов и перспектив.

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