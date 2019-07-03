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03.07.19 07:22

РФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе, - Зеленский на встрече с Волкером в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду провел встречу со Специальным представителем США Куртом Волкером.

зеленский,волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Глава государства поблагодарил Курта Волкера за все, что он лично и администрация Президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонний контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской.

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"В то же время Россия не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украины "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.

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