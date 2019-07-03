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03.07.19 07:41

Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев

Соглашение о молодежных обменах, которое уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года.

зеленский,трюдо

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт", - сказал Президент.

Также Глава государства сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

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"Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей по IT и других отраслей. "А это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами", - подчеркнул он.

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