Канада рассматривает выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО продлением акта агрессии против Украины, - Фриланд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время Конференции по поддержке украинских реформ в Торонто.

"Сегодня мы заявили о непризнании паспортов, выданных Россией жителям оккупированного Донбасса. Это важный шаг", - подчеркнула глава канадского МИД.

Она уточнила, что это не будет касаться граждан, которые изначально имели российское гражданство и постоянно проживающих на территории РФ. В то же время, по ее словам, люди, которые проживают на оккупированном Донбассе, тоже могут получить канадские визы.

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Для этого они должны подтвердить гражданство Украины, подав для получения виз в украинские загранпаспорта.

"Канада рассматривает выдачу российских паспортов этим людям продлением акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это. Именно поэтому мы приняли такое решение", - подчеркнула глава МИД Канады.

Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.