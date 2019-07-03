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03.07.19 08:33

Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, мы никогда не согласимся с аннексией Крыма, - Трюдо

Канада осуждает российскую агрессию против Украины, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

трюдо

Канада всегда будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Сильная и независимая Украина – это очень важно и для Канады, и для всего мира. Необходимо сохранить правила международного правопорядка. И я хочу четко указать, что Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, мы никогда не согласимся с аннексией Крыма. Мы осуждаем российские агрессивные действия против Украины", – сказал он. 

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