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03.07.19 08:43

В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура

По делу о закупке бывшими чиновниками "Нафтогаза" буровых установок федеральная прокуратура Швейцарии подозревает в отмывании денег двух граждан Украины.

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В банках Швейцарии заблокировали 60 млн франков, которые, вероятно, вывело из Украины прежнее руководство "Нафтогаза" по делу о "вышках Бойко". Об этом проинформировала федеральная прокуратура в Берне, сообщила 2 июля "Німецька хвиля", передает Цензор.НЕТ.

У прокуратуры Швейцарии есть двое подозреваемых, граждан Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго – в соучастии в отмывании.

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Глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания сотрудничает со швейцарскими следователями.

"Благодарим швейцарских правоохранителей и максимально содействуем расследованию – виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги – возвращены украинским гражданам", – подчеркнул он. 

В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о вышках Бойко, - прокуратура 01

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