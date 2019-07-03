Для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет достичь прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе только политико-дипломатическим путем.