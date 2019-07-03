Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины Кизим

Об этом заявил 2 июля БЕЛТА посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает Цензор.НЕТ.



"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", – сказал Кизим.

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Он уточнил, что Зеленский направил официальное приглашение Лукашенко. "Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств", – отметил посол.



Кизим добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, и сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения форума.