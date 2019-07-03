Украина ждет делегацию МВФ для достижения договоренностей по новой программе, - НБУ

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы НБУ Якова Смолия с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном в ходе визита украинской делегации в Торонто (Канада), передает Цензор.НЕТ.

"Впереди - переговоры с МВФ уже по новой программе сотрудничества. Ждем делегацию МВФ в Киеве с целью достижения рабочей договоренности по новой программе - после формирования нового правительства", - говорится в сообщении.

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Также среди ключевых итогов встречи – заявление украинских властей о намерениях продолжать сотрудничество с МВФ и уже с новым парламентом воплощать структурные реформы, заложенные в текущую программу сотрудничества. В частности, реформы энергетической сферы и рынка земли.

"Залог устойчивого экономического развития страны - независимость и эффективность ее центрального банка. Во время встречи с МВФ президент Украины отметил, что гарантирует независимость Национального банка Украины", - отмечается в сообщении.

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