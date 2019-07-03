Если не будет четкой позиции Зеленского по Медведчуку и соратникам Януковича, то я буду понимать, что это госизмена, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ua", так в эфире телеканала "24" лидер "Самопомочи" Андрей Садовый прокомментировал последние события по покупке соратником Медведчука очередного новостного телеканала и судебных решений, которые позволили баллотироваться в народные депутаты одиозным Онищенко и Клюеву.

"Всегда судебная ветвь власти четко держала ориентир на позицию президента. Если президент тихонько кивал "можно", они начинают делать то, что хотят. То же - СБУ. Это фактически действенный орган президента, который принимает непопулярные решения. А сегодня они стоят в стороне и наблюдают", - сказал политик.

По его убеждению, на эти вопросы немедленно должен дать четкие ответы президент.

"Такой запрос украинского общества сегодня. Если Россия напала на Украину, а мы российской агентуре позволяем нормально себя здесь чувствовать, покупать каналы и идти в парламент - это недопустимо! Это импотенция.

Поэтому новый президент должен показать свою силу - что он является президентом и останавливает это безобразие. Или если он молчит, то мы понимаем, что это согласованный план захвата Украины", - подчеркнул Садовый.

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