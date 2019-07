От SkyUp продолжают требовать выполнения решения Барышевского суда, - совладелец авиакомпании Альба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Альба на своей странице в Facebook вечером 2 июля.

"Сегодня мы получили копию заявления все той же Оксаны Анатольевны Пасенко в Госбюро расследований, Прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления - неисполнении решения Барышевского суда! Серьезно. Тот человек, который на камеру программы "Схемы: коррупция в деталях" призналась, что никогда не была клиентом нашей компании и не подавала иск в Барышевский суд, теперь требует выполнения решения по этому иску! Есть вообще предел этому безумию?" - написал Альба.

Он также подчеркнул, что апелляция авиакомпании на "абсурдное решение" Барышевского суда еще не была рассмотрена.

По словам Альбы, на фото заявления от истца – новый вариант подписи, не совпадающий с предыдущим, стоявшим на судебном иске.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал также министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Вчера Европейская бизнес ассоциация уже заявила, что инвесторы взяли паузу из-за политической турбулентности и неопределенности. Show must go on?!", - утверждает министр.

Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, с напоминанием о том, что "замалчивание и отсутствие реакции на преступление является попустительством преступления и соучастием в нем".

24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".