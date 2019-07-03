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03.07.19 12:01

У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко

Один из лидеров Автомайдана, кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №212 Алексей Гриценко считает, что по тому, как сейчас команда президента везде ищет потенциальных людей на районные администрации, на областные администрации, как они ведут этот рекрутинг, очевидно, что они испытывают "кадровый голод".

У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко

Об этом он завяил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Сейчас в стране очень сложная геополитическая ситуация, война. И, учитывая то, что достаточно много молодых кадров без опыта государственной службы пришло во власть, и что парламент будет такой же, - соответственно в будущем необходимы люди, которые имеют этот опыт и смогут предостеречь от каких-то неправильных шагов. Поэтому в моем понимании этот ролик - актуальный. Кто-то может на него обижаться, но он достаточно трезвый и показывающий, что надо прислушиваться и иметь в себе мужество признавать ошибки и прислушиваться к советам тех, кто знает, что надо делать", - прокомментировал Алексей "шахматный" ролик своего отца в котором есть человек, похожий на президента Украины и человек, похожий на президента России.

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Отвечая на вопрос, что на месте команды Зеленского этот ролик можно считать, как объявление войны, потому что президент там изображен в несколько комическом образе, в то время, как Анатолий Гриценко представлен как человек, который подставляет плечо, Алексей ответил, что он надеется на трезвость оценки командой президента.

"Я очень надеюсь на трезвость оценки командой президента, и что это будет воспринято как наоборот, желание подставить плечо в сложный момент, когда у них, мы это четко видим, - кадровый голод. По тому, как сейчас везде ищут потенциальных людей на районные администрации, на областные администрации, как они ведут этот рекрутинг, – это очевидно. И вопрос в том, насколько они не витают в облаках и могут реально смотреть на всю эту ситуацию, оценивать, иметь обратную связь и готовность сотрудничать с теми, кто готов подставлять плечо", - заключил Гриценко.

Полный текст интервью с Алексеем Гриценко читайте ЗДЕСЬ.

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