Пренебрежение правом и здравым смыслом, - партия Порошенко обратилась к ЦИК по поводу регистрации Клюева и Шария

Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на сайте "Европейской Справедливости".

"Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии! Партия "Европейская Солидарность" считает недопустимым регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и одиозного украинофоба-пропагандиста Анатолия Шария.

Очевидно, что Клюев и Шарий пять последних лет не проживали в Украине. Достаточно проверить в Интернете открытые источники для подтверждения того, что эти двое прятались от правосудия за границей. В 2014 году Андрей Клюев сбежал в Москву вместе со своим патроном Януковичем. Кроме того, против экс-главы АП было возбуждено уголовное дело, а Генпрокуратура должна задержать Клюева в случае пересечения госграницы Украины. Анатолий Шарий также находится под следствием, он бежал из страны в 2012 году и был объявлен во всеукраинский розыск. После этого постоянно проживал в странах Европы.

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Их участие в выборах, как и одиозного заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина, является свидетельством попытки реванша и глубокого пренебрежения правом и здравым смыслом.

Это требование не только нашей политической силы, но и всего патриотического украинского общества, которое глубоко возмущено решением ЦИК. Даже отдельные члены Комиссии называли решение о регистрации Клюева и Шария предательством национальных интересов и пренебрежением памятью погибших героев во время Революции Достоинства и в боях против российских оккупантов.

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Информируем вас, что представители "Европейской Солидарности" обратились в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Надеемся, что это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты. Наша партия сделает все возможное, чтобы не допустить пророссийского реванша в Украине".

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.