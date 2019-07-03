По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы" в Facebook.

"Еще один "человек Вавриша" - идет в Раду от "Слуги народа". Знакомьтесь - это Вадим Струневич, №40 в списке партии Зеленского. Вот он на фото (слева) вместе с Андреем Вавришем на стадионе во время дебатов накануне второго тура. Вавриш - бывший столичный чиновник, ныне киевский девелопер, который дружит с главой АП Андреем Богданом (вместе втором фото)", - пишет издание.

По данным "Схем", именно Вавриш недавно презентовал проект перемещения Офиса Президента из здания на улице Банковой, где не хочет работать Зеленский, в "Украинский дом".



Фото: "Схемы"/Facebook

Вавриш известен тем, что во времена Януковича и до 2015-го года был заместителем главного архитектора Киева. Этот столичный департамент тогда согласовал ряд наиболее скандальных застроек, что впоследствии вызвало массовые протесты киевлян: например, Солнечная Ривьера на берегу Днепра, застройка Сенного рынка, дома афериста Войцеховского.

После увольнения из КГГА Ваврыш и сам стал застройщиком.

Ранее уже было известно, что "люди Вавриша" идут по столичным округам от "Слуги народа" - это Анна Бондарь (округ № 220), которая работала в департаменте Вавриша во времена его работы в КГГА, и Дмитрий Гурин (округ № 218), с которым Вавриш разрабатывал концепцию ЖК "Рыбацкий".

Вадим Струневич, по данным источников "Схем", плодотворно сотрудничает с Вавришем еще со времен его работы в КГГА - неформально представлял чиновника на переговорах с бизнесом.

Теперь Струневич среди прочего ведет строительный проект Вавриша - 10-этажный комплекс Einstein Concept House в центре Киева.

Струневич также является директором в фирме ООО "Укринвестбуд Девелопмент", совладельцем которой является компания еще одного давнего знакомого Вавриша, Дмитрия Овсия.

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Как отмечает издание, перед своим уходом с КГГА, где он работал заместителем главного архитектора города, Вавриш подписал ряд контрактов с одной из фирм Овсия на разработку детальных планов территории для Киева - документов, которые уточняют целевое назначение земель столицы соответствии с Генеральным планом. Таким путем было изменено целевое назначение земель Рыбальского полуострова, где располагается завод "Кузня на Рыбальском". Вместо промышленных земель участок решили превратить в жилую застройку. Вопреки Генплану города, в котором этот участок осталась землями промышленности.

А это, в свою очередь, помогло начать на землях строительство ЖК "Рыбальского", застройщиком которого выступила SAGA Development, где генеральным директором теперь выступает сам Андрей Вавриш.

"Вот такая миграция - с чиновничества в профильный бизнес, где он теперь пожинает плоды когда-то собственноручно вынесенных решений. Теперь бизнесмен Вавриш еще и будет иметь собственное представительство в парламенте", - сказано в сообщении.



