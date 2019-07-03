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03.07.19 13:05

Наложен арест на 28 тонн незаконно изготовленного этилового спирта, изъятого у жителя Черкасской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области под процессуальным руководством прокуратуры области направили в суд обвинительный акт относительно жителя г. Умани Черкасской области, у которого было изъята крупная партия незаконно изготовленного спирта.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что фигурант, используя арендованные грузовые транспортные средства, осуществлял приобретение с целью сбыта, транспортировки с этой целью и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта этилового жителям Кировоградской области и других областей Украины.

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По результатам санкционированных обысков было изъято около 28 тонн незаконно изготовленного спирта этилового вместе с грузовыми транспортными средствами, которыми он перевозился.

В рамках уголовного производства наложен арест на изъятое имущество общей стоимостью почти 9,5 млн грн.

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