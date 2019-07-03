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03.07.19 13:35

Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января"

Новый заместитель начальника Главка "К" СБУ Анатолий Калюжняк признал, что во время Революции Достоинства передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января".

Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью theБабель.

Говоря о плане "Бумеранг", по которому в 2014 году должны были захватить Дом профсоюзов, Калюжняк отметил, что "не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана "Бумеранг" и круга причастных к этому": "Мы провели служебные расследования о возможной причастности сотрудников спецслужбы к событиям на Майдане. Все материалы переданы в Генпрокуратуру и по ним начаты уголовные производства. У ГПУ не было никаких претензий по поводу необъективности расследования, затягивания выполнения отдельных поручений ГПУ и организации сотрудничества".

Вместе с тем он отметил, что не участвовал в разработке каких-либо планов в отношении участников Революции Достоинства.

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Относительно "Плана мероприятий..." по реализации "диктаторских законов 16 января", который обнародовал "Левый берег" в 2015 году и, где на документе стояла его подпись от 18 января - как председателя инспекции, он сказал: "Никакого участия в разработке подобных планов я не принимал. Документ, который вы упомянули, был подготовлен после совещания тогдашнего главы СБУ [Александра Якименко] с оперативными подразделениями по имплементации принятых ВР ["диктаторских"] законов [16 января]. По его поручению, все подразделения представили свои предложения в Главную инспекцию, которая обобщила их в план и передала на подпись руководству службы".

Напомним, 28 июня, стало известно, что и. о. председателя СБУ Иван Баканов назначил генерал-майора Анатолия Калюжняка первым заместителем начальникауправления "К"

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