Главой Европарламента избран кандидат от социалистов итальянец Сассоли

Соответствующее голосование прошло в среду в Страсбурге в рамках первого пленарного заседания ЕП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сассоли был избран по результатам второго тура, в котором за него проголосовали 345 депутатов из необходимых 334.

Всего в голосовании приняло участие 704 депутата, 37 бюллетеней оказались недействительными.

За других кандидатов проголосовали: за Ска Келли – 119, за Сира Рего – 43 и за Яна Захрадила – 160 депутатов.

Результаты голосования огласил временно председательствующий Антонио Таяни, который был предыдущим президентом ЕП. Сразу же по оглашению результатов выборов Сассоли занял кресло президента и обратился к присутствующим с короткой речью.

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Сассоли (родился 30 мая 1956 в Фирензе) занимал должность вице-президента Европейского парламента предыдущего созыва (2014-2019 годы), был членом делегации Европейского парламента в парламентский Комитет стабилизации и ассоциации ЕС-Сербия.

В соответствии с информацией, размещенной на личном сайте Сассоли, свою карьеру он начал в качестве журналиста "с сотрудничества с небольшими газетами и информационными агентствами, после чего он перешел во французскую редакцию газеты Il Giorno, где в течение семи лет следил за основными политическими и новостными событиями. В 1992 году был принят на работу в RAI (государственная радио и телекомпания Италии). В 2006 году был назначен заместителем директора TG1 (государственный телевизионный новостной канал).

В 2009 году он был избран в Европейский парламент от Демократической партии и в 2014 года переизбран с последующим избранием вице-президентом, отвечающим за бюджетную и средиземноморскую политику.