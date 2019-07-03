"Силой заставили снять брендированную одежду, преследовали по улицам и угрожали расправой", - во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вчера около 20:00 часов возле остановки "Шувар" на Сыхове во Львове молодые люди в спортивных костюмах напали на волонтеров в футболках и кепках "Голоса": ругались и оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендированную одежду, преследовали их по улицам и угрожали физической расправой", - говорится в заявлении.

"Наши оппоненты никак не могут успокоиться, что молодые и прогрессивные украинские силы набирают обороты. Однако нас не запугать, мы продолжаем наш путь к переменам", - говорит Наталья Пипа, кандидат по мажоритарному округу №115 от партии "Голос".

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А ночью на львовский "Коворкинг змин" партии "Голос" произошло нападение. "Испортили оформления нашего места встреч с волонтерами на ул. Печатной. Отодрали и обрисовали буквы из щита и сломали эмблему "Голоса". Также пытались отцепить баннер", - сказала Анна Филистин, координатор коворкинга во Львове.

На камерах видеонаблюдения видно, как трое парней со снаряжением целенаправленно пришли разгромить место встречи волонтеров.

"Мы уверены, это грязная предвыборная провокация. Обычные черные методы, которыми уже 28 лет старая политика пытается расправиться со своими оппонентами. Это уже не первый выпад со стороны наших недругов", - сказала Елена Ведмидь, координатор сети коворкингов "Голоса".

Посольство США в Украине, в свою очередь, выразило обеспокоенность в связи с недавними нападениями на волонтеров, участвующих в предвыборной кампании в Верховную Раду.

"Кандидаты в депутаты и волонтеры заслуживают иметь возможность вести законную и мирную кампанию, не боясь нападения или преследования. Мы обеспокоены недавними известиями о нападениях и вандализме, направленных против различных людей и групп, которые участвуют в демократическом процессе Украины", - говорится в сообщении американского посольства.