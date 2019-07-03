Шесть членов ЦИК голосовали против регистрации Клюева кандидатом, - источник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Главкому" сообщил источник в ЦИК.
В частности, против голосовали Татьяна Слипачук, Олег Конопольский, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Олег Диденко, Михаил Вербенский.
Клюева зарегистрировали кандидатом в депутаты 2 июля.
Ранее сообщалось также, что "Европейская Солидарность" требует, чтобы ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария.
Напомним, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Анатолия Шария.
К акции протеста на Майдане присоединилась команда пятого президента Украины Петра Порошенко.
Сегодня также стало известно, что Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию о Клюеве, Кузьмине и Шарие.