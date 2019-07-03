Смерть активиста партии Гриценко Комарницкого: суд арестовал подозреваемого полицейского без права внесения залога

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. При содействии сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которые входят в состав группы, занимающейся расследованием, правоохранители подали апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. Сегодня Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство относительно обжалования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 12-дневной комы умер избитый полицейским активист партии Гриценко Александр Комарницкий

Напомним, сотрудник полиции подозревается в превышении служебных полномочий. В июне в Виннице он вступил в конфликт с активистом партии Гриценко Александром Комарницким. Мужчина получил многочисленные переломы черепа и находился в реанимации без признаков сознания. 23 июня мужчина скончался в больнице.

Согласно по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.