Украина должна пригласить наших наблюдателей на выборы, - ПАСЕ

Речь об этом идет в сообщении пресс-службы ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением ассамблеи и имеет обязательство приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - сказала Паскье.

Президент ПАСЕ выразила сожаление в связи с решением Украины отозвать приглашение для миссии.

"Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, президент сказала, что ассамблея, начиная с 1994 года, имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" правовую базу страны и избирательные практики", - говорится в сообщении.

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Паскье также отметила готовность к дискуссии и улучшению отношений между ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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