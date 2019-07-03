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03.07.19 16:28

На Львовщине задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальшивых документов для нелегальных мигрантов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали во Львовской области механизм нелегальной миграции иностранцев в европейские страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Львовщине задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальшивых документов для нелегальных мигрантов, - СБУ 01

Правоохранители установили, что группа, в состав которой входили пятеро жителей региона, занималась изготовлением фальшивых документов гражданам зарубежных стран для пребывания на территории Украины и выезда в страны ЕС.

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства фигурантов производства иностранные внутренние паспорта, паспорта для выезда за границу и водительские удостоверения, пустые бланки свидетельств о рождении, свидетельства на временное пребывание в Украине, штампы, штемпели и печати.

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На Львовщине задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальшивых документов для нелегальных мигрантов, - СБУ 02
На Львовщине задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальшивых документов для нелегальных мигрантов, - СБУ 03

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины четырем фигурантам производства сообщено о подозрении в совершении преступления. 

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