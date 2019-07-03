Рада рассмотрела более 2700 поправок к проекту Избирательного кодекса

Об этом сообщает парламент в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада рассмотрела 2785 поправок к проекту Избирательного кодекса с 4568, внесенных в сравнительную таблицу законопроекта ко второму чтению. Рассмотрение поправок продолжится в четверг, 6 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что на этой пленарной неделе ВР продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении.

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