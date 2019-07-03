"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков

Об этом заявил глава политсилы Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.
Он также подтвердил информацию о российском гражданстве одного из кандидатов в депутаты, номера 99 в списке "Слуги народа" Михаила Соколова.
"То, что эта проблема есть, мы знаем и этим занимаемся. Там все не так однозначно... Окончательное решение по Соколову будет принято на съезде партии "Слуга народа". Очистку списка будет проводить съезд", - заявил Разумков.
Он добавил, что это будет "третий этап съезда, где будут утверждены результаты постпраймериз".
Ранее журналист Сергей Иванов сообщил, что в избирательном списке "Слуги народа" баллотируется гражданин России, исполнительный партнер российской лоббистской компании Kesarev Consulting Михаил Соколов.
До этого информацию о российском гражданстве Соколова обнародовал одесский активист Сергей Стерненко.
Сам Соколов признал, что получил украинский паспорт в 2017 году и сейчас делает все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ.
Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта кандидата-мажоритарщика от "Слуги народу" по 169-му избирательному округу Александра Куницкого. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля. Ранее в комментарии Цензор.НЕТ сам Куницкий опроверг эту информацию. Центризбирком проводит проверку Куницкого.
Партия "Слуга народа" также заявила, что проводит проверку данного кандидата.