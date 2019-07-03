"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC Украина".

"Зеленский приехал в Торонто в том числе и для того, чтобы успокоить тех, кто сомневался в способности актера, игравшего роль Президента в телесериале, выполнять эту работу в реальной жизни", - пишет издание.

Как отмечает издание, мировое сообщество ожидает, что Зеленский продолжит внедрять реформы, которые начал его предшественник Петр Порошенко.

Об этом на конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто говорил и спецпредставитель США Курт Волкер. Он отметил, что для развития экономики Украины нужны инвестиции, а этому препятствует слабая судебная система, которая не добавляет инвесторам уверенности в защите их вложений.

"Но при этом США уверены, что Зеленский сможет достичь ускорения реформ в Украине", - считает газета.

Издание также отмечает, что то, что Канаду новый Президент посетил более чем за месяц до своего первого визита в США, не является случайностью.

"Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что это свидетельствует о значимости, которую Зеленский придает отношениям между двумя странами, которые развивались в течение последних 28 лет", - отмечает National Post.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. где у него состоялись встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Также он принял участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.

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