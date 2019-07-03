Новый энергорынок работает без технических проблем, - Кушнирук



Новый рынок электроэнергии работает без технических проблем. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии журналисту, сообщает Главком.



"С 1 июля рынок заработал. Закон вступил в силу в части того, что сейчас уже можно напрямую заключать соглашения между производителями электроэнергии и потребителями. Они могут заключать сделки напрямую, покупать через систему аукционов, например, если продает электроэнергию "Энергоатом" или гидроэлектростанция. Могут заключаться соглашения, когда есть компания, которая занимается трейдерства. Рынок заработал, и коллапса точно не произошло. В его функционировании нет никаких проблем технических", - заявил Кушнирук.



Эксперт отметил, что ни одна система не работает с первого дня запуска в идеальном режиме, поэтому в случае возникновения проблем их будут решать в рабочем порядке. А также отметил, что тарифы на электроэнергию для населения после запуска рынка не изменились, и останутся неизменными до конца 2020 года, поскольку правительство задействовало компенсаторный механизм.



"Для населения ничего с 1 июля не изменилось. Они будут потреблять электроэнергию, причем как по ночному, так и по дневному тарифу ", - сказал Кушнирук.



Напомним, 1 июля введен новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 г. Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.



Запуск нового рынка электроэнергии - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.